Mitarbeiterehrung bei Jägerbau

Im Rahmen der Mitarbeiterehrung bei der Firma Jägerbau überbrachte Jürgen Gottwald Glückwünsche der WKNÖ – Bezirksstelle Melk. Ebenfalls anwesend war AK-Bezirksstellenleiter Peter Reiter, der den Geehrten seine Anerkennung aussprach. Firmeninhaber Bernhard Sekora betonte, wie wichtig gut ausgebildete und verlässliche Mitarbeitende für den Betrieb sind. Gerade in Zeiten, in denen gute Mitarbeiter:innen immer schwerer zu finden sind, sei die langfristige Zusammenarbeit ein entscheidender Erfolgsfaktor. „Engagierte und loyale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Fundament eines erfolgreichen Unternehmens. Ihre langjährige Betriebszugehörigkeit verdient höchste Anerkennung“, betonte Gottwald in seiner Ansprache. Die feierliche Ehrung bot nicht nur Gelegenheit zur Würdigung individueller Leistungen, sondern auch zum gemeinsamen Austausch in angenehmer Atmosphäre.

© Firma Jägerbau 1. Reihe: Peter Reiter (Bezirksstellenleiter der AK Melk), Bernhard Sekora (Geschäftsführer der Firma Jägerbau), Doris Sekora, Mario Pöcksteiner (15 Jahre), Christian Zeilinger Jahre), Niko Plavotic (35 Jahre)

2. Reihe: Jürgen Gottwald (Vertreter der WKO Melk), Sascha Hrdlicka (10 Jahre), Roman Stadler (25 Jahre), Rupert Pichler (Prokurist der Firma Jägerbau Pöggstall).





