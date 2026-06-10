Mitarbeiterehrung bei Jungbunzlauer Austria AG

Im Gasthaus Matthias Herbst in Hanfthal wurden langjährige Mitarbeiter:innen der Jungbunzlauer Austria AG in einem feierlichen Rahmen für ihre jahrzehntelange Treue und ihren wertvollen Einsatz geehrt.

Ausgezeichnet wurden jene Mitarbeiter:innen, die im Jahr 2026 auf 25, 35, 40 und 45 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken können. Als Ehrengäste konnten auch Vertreter der Wirtschaftskammer Niederösterreich und der Arbeiterkammer Niederösterreich begrüßt werden.

Im Mittelpunkt des Abends standen Mitarbeiter:innen, die Jungbunzlauer über viele Jahre hinweg mit großem Engagement, fachlicher Kompetenz und persönlichem Einsatz mitgestaltet haben.

Die Ehrung würdigte ihre langjährige Verbundenheit mit dem Unternehmen und brachte Dank sowie hohe Wertschätzung zum Ausdruck.

Neben Geschenken der Firmenleitung wurden seitens den Vertretern von Wirtschafts- und Arbeiterkammer Ehrungen durchgeführt und Urkunden an folgende Mitarbeiter:innen überreicht:

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit Gerlinde Apltauer (Anlagenbetreuerin Labor Fermentation Biogums), Sigrid Leisser (Sachbearbeiterin Personalabteilung), Sabine Pfundner (Sachbearbeiterin Personalverrechnung), Simon Binder (Assistent des Leiters der Fermentation Zitronensäure), Hermann Braunstingl (Anlagenbetreuer Siebstation Zitronensäure) und Karl Piswanger (BR Angestellte).

Für 35 Jahre Betriebszugehörigkeit Josef Fiala (Staplerfahrer Verladung West), Lambert Obermayer (Betriebsschlosser), Josef Eichinger (Assistent des Leiters der Glukoseanlage) und Walter Grabler (Leiter Einkauf Roh- und Hilfsstoffe)

Für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit Marion Holzer (Sachbearbeiterin Einkauf), Karl Hansal (Chemielabortechniker) und Leopold Matkowitsch (Teamleiter Infrastruktur Instandhaltung)

Für 45 Jahre Betriebszugehörigkeit Kurt Denner (Projektingenieur Elektrotechnik) und Peter Nemec (Betriebsschlosser)

Mit dieser feierlichen Ehrung setzte Jungbunzlauer ein sichtbares Zeichen des Dankes und der Anerkennung gegenüber Mitarbeiter:innen, die mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem persönlichen Einsatz die Entwicklung des Unternehmens nachhaltig mitgeprägt haben.

Die Jungbunzlauer Gruppe mit Sitz in Basel, Schweiz, zählt zu den weltweit führenden Herstellern biologisch abbaubarer Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Neben dem Werk in Pernhofen betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in Deutschland, Frankreich und Kanada und beliefert Kund:innen in mehr als 130 Ländern. Weltweit beschäftigt Jungbunzlauer rund 1.500 Mitarbeiter:innen, davon rund 500 am Standort Pernhofen im Weinviertel.

Nähere Informationen: www.jungbunzlauer.com