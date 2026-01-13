Mitarbeiterehrung bei Lechner Bau

Die Baufirma Lechner in Plank am Kamp steht seit 165 Jahren für Erfahrung im Bauen, Sanieren & Renovieren von Einfamilienhäusern, Kellergewölben und Weinbaubetrieben in Massivbauweise und für professionelle Kaminsanierung.

Bei der Weihnachtsfeier im Ursin Haus in Langenlois dankte Firmenchef Christian Lechner langjährigen und zuverlässigen Mitarbeitern für ihre Firmentreue. Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck gratulierte den Jubilaren mit Urkunden der Wirtschaftskammer.

www.lechner-bau.at

© Norbert Stadler

stehend v.l.: Pavol Sprlak (10 Jahre), Christine Lechner, Lukas Kraus (10 Jahre), Ladislav Chupac (10 Jahre), Alfred Straninger (5 Jahre), Jozef Hmira (10 Jahre), Jiri Seyfried (5 Jahre), Matthias Binder (5 Jahre), Julian Binder (10 Jahre), Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck, Seniorchef Hermann Lechner. sitzend v.l.: Karel Seyfried (5 Jahre), Mario Niedzballa (15 Jahre), Firmenchef Christian Lechner mit Partnerin Daniela, Leopold Amon (25 Jahre), Michael Widhalm-Andexer (25 Jahre), Thomas Unterberger (25 Jahre) vorne sitzend: Maximilian, Alexander und Theresa Lechner