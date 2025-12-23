Mitarbeiterehrung bei Maler Jager GmbH

Im feierlichen Rahmen der Weihnachtsfeier ehrte das Unternehmen Maler Jager in Ottenschlag zwei langjährige Mitarbeiter für ihre besondere Betriebstreue.

Anita Miant wurde für 35 Jahre Zugehörigkeit zum Unternehmen ausgezeichnet, Manuel Hinterndorfer für 15 Jahre. Beide stehen beispielhaft für Engagement, Verlässlichkeit und langjährige Verbundenheit mit dem Betrieb.

Geschäftsführer Johann Jager bedankte sich herzlich bei den Jubilaren für ihren Einsatz und ihre Loyalität. Als Vertreter der Wirtschaftskammer gratulierte Christoph Haider ebenfalls und hob die Bedeutung langjähriger Mitarbeiter für die regionale Wirtschaft hervor.

www.jager.at