Mitarbeiterehrung bei POLYSAN

Für langjährige Unternehmenszugehörigkeit wurden Bernhard Leitgeb (20 Jahre) und Helmut Winter (15 Jahre) von Geschäftsführer Matthias Bauer und Bezirksstellenausschussmitglied Stefan Seif geehrt.

POLYSAN Rohrsysteme mit Standorten in Krems und Wien bietet ein umfassendes Produktportfolio aus Eigenprodukten und ein Sortiment führender Hersteller für Installations- und Industriebetriebe in ganz Österreich. www.polysan.at