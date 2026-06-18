Mitarbeiterehrung bei Renate Pirabe GmbH

Bei der Firma „Renate Pirabe GmbH“ fand kürzlich eine feierliche Mitarbeiterehrung statt. Unternehmerin Renate Pirabe zeichnete ihren langjährigen Mitarbeiter Harald Schweighofer für seine 30-jährige Betriebszugehörigkeit aus.

Besonders hervorgehoben wurden dabei seine außergewöhnliche Verlässlichkeit, sein großes Engagement sowie seine beeindruckende Leistung von rund drei Millionen unfallfrei gefahrenen Kilometern. Darüber hinaus würdigte Renate Pirabe die stets freundschaftliche Verbundenheit und Loyalität des Jubilars, die über viele Jahre hinweg wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen haben. Die Ehrung erfolgte gemeinsam mit WKNÖ-Bezirksstellenausschussmitglied Gerlinde Redl, die dem Geehrten herzlich gratulierte. In ihren Worten betonte sie die große Bedeutung langjähriger und engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die regionale Wirtschaft. Sie dankte Harald Schweighofer für seinen jahrzehntelangen Einsatz, seine Verlässlichkeit und seine Treue zum Unternehmen.