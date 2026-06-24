Ehrung langjähriger Mitarbeiter bei der Wiener Neustädter Sparkasse

Die Wiener Neustädter Sparkasse hat auch heuer wieder langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Treue und ihr Engagement zum Unternehmen geehrt. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurden zudem jene Kolleginnen und Kollegen verabschiedet, die ihren wohlverdienten Ruhestand antreten.

Die Geschäftsleitung bedankte sich bei den Jubilaren und Pensionisten für ihren wertvollen Beitrag zum Erfolg der Sparkasse. Ihr langjähriger Einsatz, ihre Fachkompetenz und ihre Verbundenheit mit dem Unternehmen prägen die Wiener Neustädter Sparkasse seit vielen Jahren.

Auch die Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer nahm an der Feier teil und überbrachte die Glückwünsche der Wirtschaftskammer. Sie betonte die große Bedeutung engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die regionale Wirtschaft.