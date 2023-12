Mitarbeiterehrung und ausgezeichneter Lehrling bei der Firma Zwang Gesellschaft m.b.H.

Im Rahmen der Weihnachtsfeier beim Heurigen Böckl blickte Firmenchef Horst Zwang vom Zimmerer-, Dachdecker- und Spenglerbetrieb Zwang in Bockfließ auf das fast abgelaufene Jahr 2023 zurück. Im Rahmen dieser Feier wurde von Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka die Goldene Mitarbeitermedaille samt Urkunde der Wirtschaftskammer NÖ für 35-jährige Betriebszugehörigkeit an den langjährigen Mitarbeiter Johann Maisser (Zimmerer) und die Silberene Mitarbeitermedaille für 30-jährige Betriebszugehörigkeit an Mustafa Coskun (Zimmerer und Dachdecker) übergeben.

Dass im Unternehmen auch immer schon großer Wert auf Qualität bei der Lehrlingsausbildung gelegt wird, zeigt das jüngste Beispiel: Dachdecker- und Zimmererlehrling Christoph Haidinger hat vor kurzem die Lehrabschlussprüfung als Dachdecker mit ausgezeichnetem Erfolg abgelegt.

www.dach.zwang.at