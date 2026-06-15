Mitarbeiterehrung Sparkasse

Im feierlichen Rahmen ehrte die Sparkasse Neunkirchen Ihre langjährigen MitarbeiterInnen im Gasthaus Lambrechter in Putzmannsdorf. Seitens der Wirtschaftskammer NÖ Bezirksstelle Neunkirchen dankten Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka den treuen MitarbeiterInnen mit einer Urkunde und wünschten weiterhin viel Erfolg im Beruf.

© Nicole Turner V.l.: Stefan Schwarz, Angelika Fischer, Bernd Fuzir, Andreas Kostal, Tanja Angeler, Gerhard Seban, Ungerhofer Martina, Marianne Landa, Rene Panholzer, Helmut Heissenberger, Peter Prober, Ulrike Ferstl, Verena Platzer, Stephan Handler, Getrude Schwebisch, Bernhard Dissauer-Stanka, Monika Eisenhuber, Wolfgang Seidl und Peter Spicker



