Mitarbeiterehrung Sparkasse
Neunkirchen
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Aktualisiert am 15.06.2026
Im feierlichen Rahmen ehrte die Sparkasse Neunkirchen Ihre langjährigen MitarbeiterInnen im Gasthaus Lambrechter in Putzmannsdorf. Seitens der Wirtschaftskammer NÖ Bezirksstelle Neunkirchen dankten Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka den treuen MitarbeiterInnen mit einer Urkunde und wünschten weiterhin viel Erfolg im Beruf.