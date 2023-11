Mitarbeiterehrung der Sparkasse Neunkirchen

Die Sparkasse Neunkirchen hat ihre langjährigen MitarbeiterInnen im Rahmen einer Feier im Gasthaus Reisenbauer in Scheiblingkirchen geehrt. Bezirksstellenausschussmitglied Peter Pichler und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka überreichten für die Wirtschaftskammer NÖ Mitarbeiterurkunden und Medaillen an die Jubilare. Seitens der Arbeiterkammer bedankte sich Gerhard Windbichler bei allen Jubilaren für die treue und engagierte Mitarbeit und bei den langjährigen MitarbeiterInnen, die in den wohlverdienten Ruhestand traten.

© Sparkasse Neunkirchen V.l.: Wolfgang Seidl, Gertrude Schwebisch, Peter Pichler, Bernhard Dissauer-Stanka, Johannes Brandstetter, Harald Reiterer, Mario Ehrenhöfer, Gerhard Windbichler und Peter Prober.