Mitarbeiterehrung bei der Tischlerei Schlemmer GmbH

Im Rahmen der jährlichen Weihnachtsfeier bei der Tischlerei Schlemmer in Poysdorf überreichte Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka an die langjährigen Mitarbeiter Lubos Tochacek, Tischler und Johann Schild, Werkstättenleiter die Silberne Mitarbeitermedaille samt Urkunde für 30-jährige Betriebszugehörigkeit.

Das Jahr 2023 war für den nunmehrigen Seniorchef Martin Schlemmer insoferne auch ein besonderes, als er nach 24 Jahren die Tischlerei an seine Tochter Karin und Schwiegersohn Gregor Girsch übergeben hat. „Ich denke, dass es eine gelungene Übergabe war und wir sehr positiv in die Zukunft sehen dürfen. Dazu tragen auch unsere ausgezeichneten Mitarbeiter und unsere modernste maschinelle Ausstattung bei“, so Schlemmer. Mit Simon Hermann und Hannes Strobl stehen nach absolvierter Lehrabschlussprüfung zwei neue Tischlergesellen für zukünftige Aufgaben in der Tischlerei zur Verfügung.

