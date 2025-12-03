Mitarbeiterehrungen bei der Tischlerei Schlemmer GmbH in Poysdorf

Bei der vorgezogenen Weihnachtsfeier mit Mitarbeiterehrung der Tischlerei Schlemmer in Poysdorf überreichten Bezirksstellenausschussmitglied Wilhelm Schreiber und Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka an langjährige Mitarbeiter Auszeichnungen seitens der Wirtschaftskammer NÖ:

Markus Thiem (Produktion) und Peter Latschka (Produktion) wurden für 10-jährige Betriebszugehörigkeit, Erich Bicherl (Arbeitsvorbereitung) für 20-jährige Betriebszugehörigkeit und Richard Graf (Arbeitsvorbereitung) für 40-jährige Betriebszugehörigkeit, geehrt.

Ein besonderes Dankeschön gab es für zwei Stützen in Schlüsselpensionen Elisabeth Schlemmer (Buchhaltung) sowie Johann Schild (Werkstättenleitung) verabschiedeten sich nach 39 bzw. 32 Jahren in die Pension.

Die Tischlerei Schlemmer GmbH wird in fünfter Generation geführt von Gregor und Karin Girsch geführt. Innovationskraft, modernste CNC-Technologie sowie das umfangreiche Know-How der Geschäftsführung sowie der Mitarbeiter zeichnen das Unternehmen besonders aus und begeistern auch die Kunden.

Nähre Infos zum Unternehmen: https://schlemmer.at