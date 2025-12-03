Mitarbeiterehrungen bei "hair design christine"

Am 1.12.2005 hat Meisterin Christine Bernscherer ihren Friseursalon „hair design christine“ im Poysdorfer eco plus-Wirtschaftspark Poysdorf eröffnet. Am selben Tag begannen ihre ersten Mitarbeiterinnen im Salon: Bettina Remes und Petra Tindl. Genau 20 Jahre danach ehrten nunmehr Bezirksstellenausschussmitglied Wilhelm Schreiber und Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka beide Friseurinnen seitens der Wirtschaftskammer NÖ. Chefin Christine Bernscherer nutzte die Gelegenheit, um sich ebenfalls bei den langjährigen Mitarbeiterinnen zu bedanken. Neben Arbeitsqualität und Freundlichkeit, schätzt sie an ihnen den Einsatz und deren Zuverlässigkeit sehr.

