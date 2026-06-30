Mittelschüler lösten die Busatis-Challenge

„Die Wahl der passenden Ausbildung nach der Mittelschule zählt zu den ersten großen Entscheidungen, die junge Menschen treffen. Umso wichtiger ist es daher, dass sie für diese mit allen wichtigen Informationen versorgt sind“, findet Lehrlingsausbilder Leonhard Grubner und führt aus: „Daher bieten wir seit Jahren den Schülern der Mittelschule die Möglichkeit, unseren Betrieb und die verschiedenen Lehrberufe kennenzulernen.“

„Unser Ziel ist, das Interesse für Technik zu wecken und die Schüler für technische Lehrberufe zu begeistern. Aus diesem Grund entwickelten wir heuer mit unserem Partner Gripsy Rätselwerkstatt auch für die Mittelschüler ein vollkommen neues Konzept, das Wissensvermittlung mit Spaß und Action verbindet“, erzählt Geschäftsführer Christoph Jordan, der bereits im Vorjahr ein erfolgreiches Konzept für Volksschüler etablierte.

Der Besuch startete mit einer kurzen Präsentation, in der der Lehrlingsausbilder das Unternehmen vorstellte. Beim anschließenden Rundgang bekamen die Schüler unter anderem die Möglichkeit, Roboter in Aktion zu erleben, Schliffproben unter dem Mikroskop zu betrachten oder in der Lehrwerkstatt selbst einen Cobot zu steuern.

Bei der darauffolgenden Busatis Challenge, unter dem Motto „Wer knackt den Code?“, konnten die Jugendlichen ihr neu erworbenes Wissen sowie ihr technisches Geschick unter Beweis stellen. Vorkenntnisse waren dabei nicht erforderlich, denn alle wichtigen Infos bekamen sie während des Rundgangs. In Kleingruppen galt es, ähnlich wie bei einem Exit-Game, technische Aufgaben zu meistern und Rätsel zu lösen, um gemeinsam ans Ziel zu gelangen und das Schloss des Tresors zu öffnen.

© Busatis Klasse 3 a Mittelschule Purgstall: Lehrerinnen Doris Kasser, Christa Karner mit Schüler der 3A, Helene Glösl Gripsy Rätselwerkstatt, Busatis Lehrlinge: Konstantin , Deniz, Sebastian, Leon und Jonas, Lehrlingsausbilder Leonhard Grubner und Busatis GF Christoph Jordan, Direktorin Gunda Mayer, Karin Katona