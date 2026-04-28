MK Elemente - Hausmesse in Haugsdorf

Bei der Hausmesse in Haugsdorf stellte MK Elemente sein Angebot rund um Fenster, Türen und Insektenschutz vor. Inhaber Michael Kadlec nahm sich dabei viel Zeit für persönliche Gespräche und zeigte auch, womit er sein Sortiment zuletzt erweitert hat: Werkzeuge sowie Befestigungsmaterialien wie Schrauben und Dübel.

Kadlec setzt in der Beratung auf Lösungen, die zum jeweiligen Zuhause passen – von Fenstern und Türen bis hin zu Insektenschutz. „Mir ist wichtig, dass sich Kundinnen und Kunden gut aufgehoben fühlen und genau das bekommen, was sie wirklich brauchen“, so der Unternehmer. Ergänzend dazu bietet MK Elemente nun auch ausgewählte Werkzeuge sowie Schrauben und Dübel an.

Dass Kadlec dabei weiß, wovon er spricht, hat einen klaren Hintergrund: 13 Jahre lang war er unselbständig im Bereich Fenster und Türen tätig. Zusätzlich sammelte er mehrere Jahre Erfahrung in einem Unternehmen, das auf Dübel und Schrauben spezialisiert ist – Know-how, das er heute in seine tägliche Arbeit einfließen lässt.

Auf Wunsch wird auch die Montage organisiert und von Partnerfirmen durchgeführt.

MK Elemente ist im gesamten Bezirk Hollabrunn für seine Kundschaft im Einsatz, wir haben aber auch Kundinnen und Kunden Richtung Region Richtung Eggenburg und Korneuburg, die auf unser Know How vertrauen.

Ein Gewinnspiel rundete die Hausmesse ab. Kadlec bedankte sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für das Interesse und die vielen Gespräche.