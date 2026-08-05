MM Beauty Boutique in Purkersdorf eröffnet

Magdalena Ljubicic eröffnete in Purkersdorf die „MM Beauty Boutique“. In den Räumlichkeiten hat sich zudem Anastasia Uncrut mit ihrem eigenen Gewerbe als selbstständige Unternehmerin eingemietet. „Bei MM Beauty Boutique steht Ihre natürliche Schönheit im Mittelpunkt. In exklusiver und entspannter Atmosphäre verbinden wir modernste Beauty-Technologien mit individueller Beratung und maßgeschneiderten Behandlungskonzepten. Unsere Behandlungen vereinen innovative Methoden mit hochwertiger Pflege, um gezielt auf die Bedürfnisse Ihrer Haut einzugehen. Ob strahlender Glow, ein verfeinertes Hautbild, sichtbare Hautstraffung, Haarentfernung mit Diodenlaser oder effektive Anti-Aging-Anwendungen – jede Behandlung wird individuell abgestimmt, um optimale Ergebnisse zu erzielen“ so Inhaberin Magdalena Ljubicic. WK-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, FiW Bezirksvorsitzende Astrid Wessely, Bürgermeisterin Jasmin Klemmer-Schlögl, WK-Ausschussmitglied Jürgen Sykora und WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas gratulierten den Unternehmerinnen zu Ihrer Eröffnung und wünschten viel Erfolg.

© WKNÖ V.l.: Jürgen Sykora, Außenstellenleiter Ramazan Serttas, FiW Bezirksvorsitzende Astrid Wessely, Magdalena Ljubicic, Anastasia Uncrut, Bürgermeisterin Jasmin Klemmer-Schlögl, Außenstellenobmann Andreas Kirnberger