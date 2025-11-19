„MODE IST“ – neuer Film bewirbt Modehandwerk made in NÖ

Nahezu 20 Minuten geballtes Modehandwerk aus Niederösterreich, filmisch perfekt in Szene gesetzt und nun weltweit via YouTube abrufbar: „MODE IST“ lautet der Titel des neuesten Modehandwerk NÖ-Films, einer Initiative der Landesinnung Mode- und Bekleidungstechnik der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). „Wir wollen mit diesem Film das hochqualitative Modehandwerk aus Niederösterreich verstärkt ins Bewusstsein rücken“, sagt dazu Andreas Anibas, der Landesinnungsmeister der Mode- und Bekleidungstechnik NÖ. „Unsere Schneiderinnen und Schneider bieten echtes und zeitloses Handwerk, das individuell maßgeschneidert für die Kundin oder den Kunden ist und damit perfekt zur jeweiligen Persönlichkeit passt.“

„Nachhaltiger Mode eine Bühne geben“

Im Film sind die Kreationen von nicht weniger als 30 Modemacherinnen und -machern vertreten. Gedreht wurde unter dem Motto „der nachhaltigen Mode eine Bühne geben“ im historischen Theatersaal von Schloss Weitra im Waldviertel (Bez. Gmünd). „MODE IST ist ein visueller Dialog über das, was Mode bedeutet – und was sie wieder werden kann. Ein Film über Ursprung, über Gefühl, über das Handwerk, das alles zusammenhält“, beschreibt Creative Director Ali Maghsood seinen Zugang. „Wir wollen Modehandwerk aus Niederösterreich damit spannend, kreativ und vielleicht auch überraschend filmisch spürbar machen.“

„Zeichen gegen Einheitsbrei und Wegwerf-Gesellschaft“

Für Landesinnungsmeister Anibas spiegelt die Kreativität des Films die Kreativität der NÖ Modemacher wider. „Das Modehandwerk in Niederösterreich umfasst eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten, Ideen und Kreationen – für jede Kundin, jeden Kunden haben wir mit Sicherheit auch genau den perfekten Modemacher, die perfekte Modemacherin“, betont Anibas. „Und zugleich setzen unsere nachhaltigen, auf die einzelne Persönlichkeit zugeschnittenen und hochwertigen Kreationen ein starkes Zeichen gegen Einheitsbrei und Wegwerf-Gesellschaft.“ Aktuell sind in Niederösterreich im Berufszweig Bekleidungsgewerbe 805 Unternehmen aktiv, davon 334 Kleidermacher.

Hier geht’s zum Modehandwerk Niederösterreich und zum Film

Home - modehandwerk NIEDERÖSTERREICH

MODE IST - Capsule Collection 25 | 26

© Michelle Schenzel Modehandwerk von 30 niederösterreichischen Modemacherinnen und -machern – filmisch in Szene gesetzt im historischen Theatersaal von Schloss Weitra

© Michelle Schenzel

© Michelle Schenzel Landesinnungsmeister Andreas Anibas legte für die perfekte Vorbereitung der verschiedenen Kreationen für die Filmaufnahmen auch selbst Hand an

© Michelle Schenzel Creative Director Ali Maghsood mit Model

Foto-Download

© Michelle Schenzel © Michelle Schenzel © Michelle Schenzel © Michelle Schenzel Previous Next