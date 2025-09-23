Modernes Wohndesign in stilvollem Ambiente

Nach Monaten intensiver Planung zeigt die Kremser Tischlerei Bauer im neu gestalteten Schauraum in der Hohensteinstraße innovative Einrichtungskonzepte, hochwertige Küchenlösungen und neueste Techniktrends. Auf einer digitalen Entdeckungsreise durch die Wohnwelten können Kund:innen mit modernster Virtual-Reality-Technologie ihr Traumzuhause virtuell betreten und erleben.

Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann gratulierte Karl und Sabine Bauer zur gelungenen Neugestaltung ihres Schauraumes.

www.tischlerei-bauer.at





© Stadtmarketing Krems V.l.: Thomas Hagmann, Karl und Sabine Bauer



