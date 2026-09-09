Modetrend-Event Herbst/Winter 2026/2027 war ausgebucht

Am 8.9.2026 lud das Landesgremium des Handels mit Mode und Freizeitartikeln zum Modetrend-Event Herbst/Winter 2026/2027 in die Wirtschaftskammer Niederösterreich nach St. Pölten.

Bereits im Vorfeld war die Ver­an­stal­tung vollständig ausgebucht und bestätigte damit das große Interesse der Branche an aktuellen Trends und Marktentwicklungen.



Trendexperte Kai Jäckel gab den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen umfassenden Ausblick auf die Modewelt der Saison Herbst/Winter 2026/2027.

Im Fokus standen drei zentrale Trendthemen:



Straight Lines : Klare Linien, reduzierte Formen und maskuline Einflüsse prägen diesen Stil.

: Klare Linien, reduzierte Formen und maskuline Einflüsse prägen diesen Stil. Romance Rebels : Eine moderne und selbstbewusste Interpretation von Weiblichkeit steht im Mittelpunkt.

: Eine moderne und selbstbewusste Interpretation von Weiblichkeit steht im Mittelpunkt. Wild Land: Natürliche Materialien, Denim-Optiken und ein Gefühl von Freiheit bestimmen diesen Trend.

Neben den fachlichen Impulsen bot die Ver­an­stal­tung zahlreiche Gelegenheiten zum persönlichen Austausch und zum Netzwerken. Die positive Resonanz der Teil­neh­merinnen und Teil­neh­mer unterstreicht den hohen Stellenwert des Modetrend-Events als wichtige Plattform für In­for­mation, Inspiration und Vernetzung innerhalb der Branche.



