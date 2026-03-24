Modular denken, effizient recyceln

Waidhofen an der Ybbs: Firmensitz der LINETECHNOLOGY GmbH, Hersteller mobiler und modularer Recyclinganlagen. Mit BLUELINE – Modular Sorting Solutions entwickelt das 18 Mitarbeiter:innen zählende Unternehmen flexible Aufbereitungslösungen für unterschiedlichste Abfall- und Reststoffströme – praxisnah, durchdacht und mit einem klaren Blick auf den realen Anlagenbetrieb.

BLUELINE basiert auf einem modularen, dynamisch rekonfigurierbaren Anlagenkonzept. Durch smarte Technologien können Anwender:innen ihre Anlage je nach Anforderung einfach anpassen, erweitern oder neu konfigurieren. So bleibt die Anlage auch dann wirtschaftlich und effizient, wenn sich Materialströme oder Einsatzbedingungen ändern. Die breite Produktpalette deckt nahezu alle etablierten Prozessschritte der trockenen mechanisch-physikalischen Reststoffaufbereitung ab.

In Kombination mit der intuitiven Tablet-Steuerung BLUECTRL entstehen flexible Aufbereitungsprozesse mit geringem Personalaufwand und hoher Betriebssicherheit. „Die Unterstützung der WKNÖ in Fragen der CE-Kennzeichnung und Normen hat uns spürbar entlastet. Besonders bei internationalen Projekten ist eine fundierte, praxisnahe Beratung entscheidend – genau das haben wir erhalten“, so Lukas Seisenbacher, Head of Sales & Marketing.

www.blueline-recycling.com



CE-Kennzeichnung - Wirtschaftskammer NÖ berät

Die Wirtschaftskammer NÖ, Abteilung Umweltpolitik, ist die erste Anlaufstelle zu allen Fragen im Bereich CE-Kennzeichnung, (Produkt)Sicherheit, Normen samt Normeneinsichtnahmen sowie Informationen rund um aktuelle Rechtsakte und technische Auskünfte.

T 02742/851-16903 oder

E ce@wknoe.at

wko.at/noe/ceE