Möbel mit Charakter

Die Polsterei ist unser Herzstück“, sagt Alice Wittmann und lässt ihren Blick durch die helle Produktionshalle von Wittmann Möbelwerkstätten in Etsdorf am Kamp wandern. Ein leises Hämmern. Stoff, der sorgfältig mit routinierten Fingern ausgerichtet wird. Das rhythmische Surren von Nähmaschinen. Hier entsteht etwas Dauerhaftes: Von Menschen, die ihr Handwerk lieben.

© Lea Sonderegger Alice Wittmann, seit Februar an der Spitze der Wittmann Möbelwerkstätten. „Wir sind ein Familienunternehmen. Und das soll man auch spüren.“

Präzision. Detail. Qualität

Seit 1896 steht Wittmann für Polstermöbel mit Charakter. Heute sind Wittmann-Möbel in über 50 Ländern erhältlich – zu finden in Designstudios, Wohnungen, Luxushotels und Lounges von Wien bis Vancouver, von Zürich bis New York. Begonnen hat alles als kleine Sattlerei. Das Arbeiten mit Leder, die Präzision im Detail und der Anspruch an Qualität – all das steckt seit mehr als einem Jahrhundert in der DNA des Hauses. „Wir machen ehrliche, authentische Möbel. Jedes Stück, das die Hallen verlässt, trägt die Handschrift unserer rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erklärt Alice Wittmann, seit Februar an der Spitze des traditionsreichen Familienunternehmens – in fünfter Generation.

Schon als Kind hat Wittman viel Zeit im Betrieb verbracht: „Das Unternehmen ist präsent in der Familie – und die Familie im Unternehmen“, meint sie und lächelt. Nach Abschluss ihres Betriebswirtschaftsstudiums und der Tätigkeit in der Unternehmensberatung stieg sie 2019 bei Wittmann ein und hat bewusst unterschiedliche Bereiche im Unternehmen kennen gelernt. „Es war für uns an der Zeit, das Unternehmen wieder selbst zu leiten – mit Herz, mit Persönlichkeit und mit dem besonderen Verantwortungsgefühl, das entsteht, wenn der eigene Name an der Tür steht. Wir sind ein Familienunternehmen. Und das soll man auch spüren.“ Zu diesem Schritt gedrängt wurde sie aber nicht. „Das war unseren Eltern wichtig“, erzählt sie. Aber irgendwann war klar, dass sie diesen Weg gehen will – aus Überzeugung, nicht aus Pflichtgefühl. „Wir haben mit einem unglaublich schönen Produkt zu tun – das ist ein Privileg. Ich möchte so viele Menschen wie möglich für unsere Möbel begeistern und dabei den eigenen Werten treu bleiben.“

© Lea Sonderegger Die Präzision im Detail und der Anspruch an Qualität – all das steckt seit mehr als einem Jahrhundert in der DNA von Wittmann-Polstermöbel.

Marke noch sichtbarer machen

Wohin der Weg führt? Die Ziele sind klar: den partnerschaftlichen Austausch mit Händlern und Kunden stärken, die Marke sichtbarer machen, das Contract-Geschäft ausbauen und junge Zielgruppen ansprechen, die Qualität, Design und Nachhaltigkeit zu schätzen wissen.

www.wittmann.at

WKNÖ unterstützt

Die Wirtschaftskammer NÖ unterstützt in allen zentralen Fragen – von der Gründung bis zur Übergabe. Kompetent und verlässlich – seit 80 Jahren. Wittmann nutzt die Expertise der WKNÖ vor allem bei KV- und arbeitsrechtlichen Themen, Gebührenfragen, Förderungen sowie zur Lehre. Der Fokus liegt dabei auf Orientierung und Erstabstimmung.

wko.at/noe