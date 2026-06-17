Momen Food präsentiert orientalische Köstlichkeiten in der Bezirksstelle

Anfang Juni hat Momen Food sein reichhaltiges Sortiment an leckeren orientalischen Lebensmitteln in der Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau vorgestellt. Unternehmer Lham Magd hat eine breite Auswahl an hausgemachtem Hummus und gesunden Hauptspeisen präsentiert.

Momen Food bietet frische, mit Liebe zubereitete orientalische Spezialitäten. Traditionelle levantinische Familienrezepte wie frisch zubereiteter Hummus, Falafel oder Wraps werden in österreichischer Handwerkskunst hergestellt. Das Unternehmen beliefert B2B direkt aus Gerasdorf bei Wien. Es gibt eine große Auswahl an veganen und glutenfreien Gerichten und die Speisen sind eine gesunde proteinreiche Alternative zu üblichem Fast Food.

www.momen.food