MP2 IT-Solutions mit dem AUVA-Gütesiegel ausgezeichnet

Seit der Gründung von MP2 IT-Solutions sind Gesundheit und Wohlbefinden integraler Bestandteile der Unternehmenskultur. Zahlreiche interne Initiativen rund um ‚People & Culture‘, darunter das fit@MP2-Programm und individuelle Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zeigen von einem nachhaltigen Engagement und laufende Verbesserung. MP2 IT-Solutions wurde bereits mit renommierten Auszeichnungen wie dem Staatspreis KnewLedge und dem HR-Award ausgezeichnet. Im Jahr 2021 wurde MP2 IT-Solutions sogar zum familienfreundlichsten Mittelbetrieb in Wien gekürt.

Die neueste Auszeichnung, das AUVA-Gütesiegel, eine Auszeichnung für "sichere und gesunde" Unternehmen, unterstreicht das besondere Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens. Durch externe Audits der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt an den beiden Bürostandorten Wien und Niederösterreich/Zwettl wurde die Umsetzung der Sicherheits- und Gesundheitsstandards im Betrieb geprüft. Die Begutachtungen hatten den Fokus auf Sicherheit und Gesundheit der Arbeitsplatzumgebung sowie die praktische Umsetzung der Vorgaben des ASchG. „Sicher und gesund arbeiten ist eine Selbstverständlichkeit bei uns und betriebliche Gesundheitsmaßnahmen einen zentralen Stellenwert – denn sind wir fit, ist die IT fit“, betont Christoph Kitzler, Geschäftsführer von MP2 IT-Solutions und Leiter des Competence Center Digital Healthcare by MP2 IT-Solutions.

Diese Auszeichnung kommt zu einem besonderen Zeitpunkt, denn dieses Jahr feiert MP2 IT-Solutions auch das 10-jähriges Jubiläum als ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen. Und ganz besonders stolz macht das Tragen des Gütezeichens "Österreichischer Musterbetrieb", das die anhaltende Spitzenleistung und vorbildliche Unternehmensführung unterstreicht. MP2 IT-Solutions setzt damit nicht nur in der Branche, sondern auch im KMU-Bereich Maßstäbe für sicheres und gesundes Arbeiten.