Muttertag als wichtiger Umsatzimpuls: Niederösterreicher:innen geben rund 60 Euro aus

Am 10. Mai gilt die besondere Aufmerksamkeit den Müttern im Land. „Der Muttertag ist für viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ein emotionaler und familiärer Feiertag und zugleich ein wichtiger wirtschaftlicher Impuls für unsere Betriebe“, betonen Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ), und Thomas Kaltenböck, Innungsmeister der NÖ Floristen. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind solche Anlässe für unsere Betriebe besonders wichtig.“

70 Prozent der Niederösterreicher:innen planen heuer, jemanden zu beschenken. Am häufigsten wird – wenig überraschend – mit 77 Prozent die eigene Mutter bedacht. 23 Prozent beschenken ihre Partner:innen und 18 Prozent ihre Schwiegermütter.

Die beliebtesten Geschenke 2026

Bei den Geschenkideen dominieren weiterhin Blumen und Pflanzen (56 %), gefolgt von Süßigkeiten wie Schokolade oder Pralinen (30 %). Auch gemeinsame Aktivitäten – etwa Restaurantbesuche, Urlaube oder Konzerte – sind mit 21 Prozent beliebt. Selbstgemachtes (20 %) sowie Dekoartikel oder personalisierte Geschenke (17 %) ergänzen die Liste der häufig gewählten Präsente.

Tulpen und Rosen im Trend - Natürlichkeit im Fokus

In Niederösterreich zählen Tulpen (45 %) weiterhin zu den beliebtesten Blumen, dicht gefolgt von Rosen (42 %) und Hyazinthen (20 %). Dabei zeigt sich ein klarer Trend zu natürlichen, locker gebundenen Sträußen und saisonalen Blumen wie Pfingstrosen, Flieder oder Hortensien. Gefragt sind heuer vor allem zarte Farbwelten in Altrosa, Violett, Pink sowie Pastelltöne.

Nachhaltigkeit und Regionalität gewinnen an Bedeutung

Ein klarer Trend zeigt sich auch beim Thema Nachhaltigkeit: Regionale Blumen, kurze Transportwege und umweltfreundliche Verpackungen werden für viele Konsument:innen immer wichtiger. Neben klassischen Sträußen gewinnen langlebige Pflanzen an Bedeutung. Orchideen, Gartenpflanzen oder mediterrane Gewächse stehen für Beständigkeit und begleiten die Beschenkten oft über lange Zeit. Auch Kräuter oder Nutzpflanzen liegen im Trend.

Stationärer Handel bleibt erste Wahl

Beim Einkauf setzen die Niederösterreicher:innen weiterhin klar auf den stationären Handel: 83 Prozent kaufen ihre Geschenke im Geschäft, insbesondere im Blumenfachhandel (78 %), während 32 Prozent auch online bestellen. „Die hohe Bedeutung des stationären Handels zeigt das Vertrauen in Qualität, Beratung und regionale Angebote“, wissen Kirnbauer und Kaltenböck um die Stärken des Fachhandels.

Hintergründe zum Fest

Der Muttertag wird in Österreich seit 1924 gefeiert und findet traditionell am zweiten Sonntag im Mai statt – heuer am 10. Mai. International gibt es vielfältige Traditionen, den Muttertag zu zelebrieren: In Mexiko nutzt man den Anlass, um Mütter zum Essen einzuladen und Mariachi-Bands zuzuhören. In den Niederlanden wird hingegen mit Frühstück und Tulpen ans Bett gefeiert. Hierzulande wird den Müttern die Liebe ebenso oftmals durch Geschenke gezeigt. Insgesamt kann dabei heuer mit Ausgaben von 55 Millionen Euro gerechnet werden. Im Schnitt geben die Niederösterreicher:innen rund 60 Euro aus.

© Tanja Wagner Franz Kirnbauer, Obmann des NÖ Handels

© Tanja Wagner Thomas Kaltenböck, Innungsmeister der NÖ Floristen

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