Alexandra Groß eröffnete „MyPelvi“ Beckenbodentraining-Studio

„Dieses spezielle Beckenbodentraining beruht auf Magnetfeldresonanz, kann bequem im Sitzen, in Alltagskleidung und in nur 22 Minuten absolviert werden. Das Training ist für Frauen und Männer gleich gut geeignet!“ so Unternehmerin Alexandra Groß, die kürzlich ihr „MyPelvi“ Beckenbodentraining Studio auf der Wiener Straße 16 im Zentrum von Korneuburg eröffnete.

Durch die wiederholenden Magnetimpulse wird die Durchblutung im gesamten Rumpf und Lendenwirbelbereich und der Stoffwechsel angeregt. So kann der Beckenboden gestärkt und die Lebensqualität verbessert werden!

Unterstützt wird die engagierte Unternehmerin, die bereits mehrere Mrs. Sporty Fitnessstudios betreibt, von ihrer Tochter Ines Groß, die im Team vor Ort die Trainingmethode erklärt und professionell berät.