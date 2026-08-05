Nach 106 Jahren: Kaufhaus Schwayer schließt seine Türen

Mehr als ein Jahrhundert lang war das Kaufhaus Schwayer ein fixer Bestandteil der Nahversorgung in Zellerndorf. Mit 31. Juli wurde nun ein Kapitel geschlossen, das viele Menschen in der Region über Generationen begleitet hat.

Begonnen hat die Geschichte im Jahr 1920. Karl Schwayer, der Großvater des heutigen Firmeninhabers, gründete damals in Zellerndorf ein Gemischtwarengeschäft. Später übersiedelte der Betrieb an den heutigen Standort. 1967 übernahmen Rudolf Schwayer und seine Gattin Marianne das Geschäft. 1975 wurde von Bedienung auf Selbstbedienung umgestellt. Am 1. Juli 1990 führten schließlich Karl Schwayer und seine Frau Hedwig die Familientradition weiter.

Karl und Hedwig Schwayer entschieden sich damals bewusst für den Betrieb, obwohl beide gute berufliche Möglichkeiten gehabt hätten. 36 Jahre lang führten sie das Kaufhaus mit großem Einsatz, viel Fleiß und einem besonderen Gespür für ihre Kundinnen und Kunden. Das Geschäft wurde immer wieder modernisiert, erweitert und an die Bedürfnisse der Zeit angepasst.

Die Entwicklung wurde auch mehrfach ausgezeichnet. Das Kaufhaus Schwayer erhielt unter anderem den „Käsekaiser 2002 und 2005“ für die schönste Käsevitrine Österreichs, erreichte 2005 den 3. Platz beim Lebensmittelkaufmannpreis des niederösterreichischen Lebensmitteleinzelhandels und wurde 2015 mit dem „Goldenen Merkur“ als bester selbstständig geführter Sparmarkt Österreichs ausgezeichnet.

Neben dem Geschäft war Karl Schwayer auch in vielen anderen Bereichen engagiert. Er war Bürgermeister, gemeinsam mit seiner Frau Hedi führten sie einen sehr beliebten Heurigen, er brachte sich in der politischen Interessenvertretung ein und war in Gremien des Lebensmittelhandels der Wirtschaftskammer Niederösterreich sowie bei SPAR vertreten. Besonders wichtig war ihm, dass die Nahversorgung in Zellerndorf auch in Zukunft gesichert bleibt und so hat er sich stark dafür eingesetzt, dass ein Sparmarkt in Zellerndorf gebaut wird. Sein Einsatz war auch erfolgreich, so wird am 10. September der neue Sparmarkt eröffnet.

Bei der Verabschiedung wurde deutlich, wie sehr das Kaufhaus über Jahrzehnte ein Ort der Begegnung war. Hedwig Schwayer erinnerte daran, dass man durch den täglichen Einkauf mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen sei – mit Kindern, jungen Familien ebenso wie mit Seniorinnen und Senioren. Gerade dieser persönliche Kontakt habe die Arbeit besonders schön gemacht.

Am letzten Öffnungstag wurden symbolisch die Fahnen eingeholt. Nach 106 Jahren hieß es Abschied nehmen. „In Zukunft werden wir nur noch das machen, was wir wollen – und nicht mehr das, was wir müssen“, sagte Karl Schwayer. Trotz aller Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt war der Abschied aber spürbar mit Wehmut verbunden.

Für seine Verdienste wurde Karl Schwayer mit der Silbernen Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Niederösterreich ausgezeichnet. Damit wurde ein Lebenswerk gewürdigt.



