Nachbericht - Verkaufstraining LBS Theresienfeld

An der LBS Theresienfeld fand kürzlich ein praxisnahes Verkaufstraining für Lehrlinge im Lehrberuf Einzelhandel mit den Schwerpunkten Elektro- und Elektronikberatung und Telekommunikation statt. Gemeinsam mit Trainerin Eva Köck-Eripek vertieften die Schülerinnen und Schüler gezielt ihre Kenntnisse in den Bereichen Kundenberatung, Verkaufsgespräch und professionelle Warenpräsentation. Anhand praxisbezogener Übungen konnten sie das Erlernte unmittelbar anwenden und ihr Auftreten im direkten Kundenkontakt weiter stärken.

„Die gezielte Förderung unserer Lehrlinge ist dem Landesgremium ein besonderes Anliegen“, betont Obmann Gerhard Schabschneider. „Praxisorientierte Trainings und ergänzende Weiterbildungsangebote stärken wichtige fachliche und persönliche Kompetenzen und bereiten den Nachwuchs bestmöglich auf die Anforderungen des Berufsalltags vor.“