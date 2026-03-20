Nagelstudio Love Nails eröffnete in Tulln

Linda Fertl-Bläuel, Bezirksvorsitzende Frau in der Wirtschaft, besuchte das liebevoll eingerichtete Nagelstudio „Love Nails“ von Marija Milenkovic in Tulln und gratulierte zur Eröffnung.

Die Motivation den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen, „war das zu tun, was sie gut kann und sich selbst zu beweisen, dass sie es schafft“ so die Jungunternehmerin.

Die Wirtschaftskammer Tulln gratuliert zur Eröffnung und wünscht alles Gute und viel Erfolg.