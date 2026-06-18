Nah&Frisch Hybridmarkt in Lichtenegg eröffnet

Mit der Eröffnung des neuen Nah&Frisch Hybridmarktes in Lichtenegg wird die regionale Nahversorgung weiter gestärkt. Das innovative Konzept ermöglicht Einkäufe sowohl während der betreuten Öffnungszeiten als auch flexibel per Selbstbedienung außerhalb dieser Zeiten.

Zahlreiche Gäste aus Gemeinde, Wirtschaft und der Region nahmen an der Eröffnungsfeier teil. Der neue Markt bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern eine moderne und zeitgemäße Einkaufsmöglichkeit direkt vor Ort.

© zVg V.l.: Helmut Klenner (Vertriebsleiter Nah & Frisch süd), Bürgermeister Josef Schrammel, Vizebürgermeisterin Renate Vollnhofer, Brigitte Schuh, Veronika Breitsching, Monika Huber-Dienbauer, Vizebürgermeisterin Monika Schwarz, Bürgermeiter Manfred Grundtner, Bürgermeister Christian Stacherl, Bezirksstellenausschussmitglied Stephan Pichler-Holzer



