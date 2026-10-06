Nahversorger ADEG Benjamin eröffnet in Hernstein

Im sanierten ehemaligen Feuerwehrhaus von Hernstein eröffnete Benjamin Günter kürzlich einen neuen ADEG-Markt und tragt damit zur Zentrumsbelebung und Nahversorgung des Ortes bei. Aus diesem Grund wurde das Projekt von der NAFES-Förderung von WKNÖ und Land NÖ unterstützt. Die Bürger wiederum konnten Anteile an der PV-Anlage des Betriebs erwerben. Der Unternehmer Günter ist bereits seit 2012 an verschiedenen Standorten in unterschiedlichen Branchen wie Handel oder Gastronomie tätig. Die Eröffnung des Hernsteiner Standortes ließ sich ein Großteil des Ortes nicht entgehen und feierte bis in die Abendstunden.

© zVg V.l.: Thomas Fenz (REWE), Vizebgm. Hubert Karl, Bgm. Michalea Schneidhofer, Unternehmer Benjamin Günter, LAbg. Bgm. Christoph Kainz, Wolfgang Fuchs (WKNÖ, NAFES), WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt, gf. GR Andreas Kiesl und WKNÖ-Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich.