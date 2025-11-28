Naturwissenschaft zum Angreifen: 350 Teilnehmende beim NÖ Experimentaltag im WIFI Mödling

Eigenständig experimentieren stand im Mittelpunkt: An zahlreichen Stationen testeten die Jugendlichen aus den 3. und 4. Klassen von Mittelschulen zum Beispiel Versuche mit einer Teslaspule, Flammen wurden eingefärbt und Geheimschriften entdeckt. So wurde Naturwissenschaft greifbar und zeigte, wie viel Technik im Alltag steckt.​

Der NÖ Experimentaltag wird gemeinsam von der chemischen und metalltechnischen Industrie der Wirtschaftskammer NÖ und der Bildungsdirektion NÖ organisiert. Ziel ist es, junge Menschen für technische Ausbildungen und Berufe zu begeistern und ihnen frühzeitig wichtige Zukunftskompetenzen zu vermitteln.​

„Der große Andrang zeigt, wie gut dieses Format bei den Jugendlichen ankommt. Naturwissenschaft, logisches Denken und Technik sind Schlüsselqualifikationen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft – mit dem Experimentaltag machen wir Lust auf technische Berufe und zeigen, welche Chancen diese Branche bietet“, betont WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser.

© Tobias Printz Beim NÖ Experimentaltag im WIFI Mödling (v.l.): Dagmar Ungrad, Melanie Stockhammer, Christa Eigenbauer, Sonja Vorhemus und Martin Weber (NAWI Netzwerk NÖ), WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser, Dagmar Pokorny (Bildungsdirektion), Rainer Amhammer (WIFI Mödling), Ernst Gruber (Fachgruppe Chemische Industrie), Alexander Schrötter (WKNÖ-Spartengeschäftsführer NÖ Industrie), Eva Rosskopf (Bildungsdirektion), Birgit Tallian (NAWI Netzwerk NÖ) und Bernadette Borek (WKNÖ-Fachgruppengeschäftsführerin Chemische Industrie).

© Tobias Printz Beim siebten NÖ Experimentaltag tauchten 350 Schülerinnen und Schüler in die Welt der chemischen und metalltechnischen Industrie ein.

© Tobias Printz

© Tobias Printz

Foto-Download