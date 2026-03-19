Netzwerken und Unternehmenstipps beim WKNÖ-Erfolgsfrühstück in Baden

Zum bereits vierten Mal fand das beliebte Erfolgsfrühstück der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Baden statt. Unternehmensgründerinnen und -gründer aus dem ganzen Bezirk holten sich wertvolle Tipps und Informationen zum umfassenden Leistungsangebot der WKNÖ-Bezirksstelle. Für weiteren Input sorgten Frau in der Wirtschaft, Junge Wirtschaft, WIFI Mödling, TIP Industrieviertel und das riz-up Berndorf. In gemütlicher Atmosphäre bot der Event auch Gelegenheit zur gegenseitigen Vernetzung der regionalen Gewerbetreibenden.

© WKNÖ V.l.: Rainer Anhammer (WIFI Mödling), Andreas Kornherr (WKNÖ-Technologie- und Innovationspartner Industrieviertel), Martin Scheuchl-Düller (riz-up Berndorf), WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt und WKNÖ Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich, Angela Fischer-Steinacher (Frau in der Wirtschaft), Harald Schachl (Junge Wirtschaft) und WKNÖ-Bezirksstellenreferent Michael Mahlendorf.