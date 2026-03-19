Netzwerken und Unternehmenstipps beim WKNÖ-Erfolgsfrühstück in Baden
Baden
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Aktualisiert am 19.03.2026
Zum bereits vierten Mal fand das beliebte Erfolgsfrühstück der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Baden statt. Unternehmensgründerinnen und -gründer aus dem ganzen Bezirk holten sich wertvolle Tipps und Informationen zum umfassenden Leistungsangebot der WKNÖ-Bezirksstelle. Für weiteren Input sorgten Frau in der Wirtschaft, Junge Wirtschaft, WIFI Mödling, TIP Industrieviertel und das riz-up Berndorf. In gemütlicher Atmosphäre bot der Event auch Gelegenheit zur gegenseitigen Vernetzung der regionalen Gewerbetreibenden.Bildergalerie