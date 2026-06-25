Netzwerktreffen der Jungen Wirtschaft Tulln

Kürzlich veranstaltete die Junge Wirtschaft Tulln ein Netzwerktreffen unter dem Motto „Grill & Connect“. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region nutzten die Gelegenheit, um in entspannter Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Netzwerke zu vertiefen. Für fachlichen Input sorgte Harald Schachl, Partner der Pfeilgrau Steuerberatung GmbH. Er stand den Gästen vor Ort für steuerliche und betriebswirtschaftliche Fragen zur Verfügung und bot wertvolle Einblicke aus der Praxis.

Ein Highlight der Veranstaltung war die musikalische Begleitung durch den Saxophonspieler Jovan Pastar, der für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgte und das sommerliche Networking-Erlebnis abrundete.

„Das Event zeigte einmal mehr die Bedeutung persönlicher Begegnungen und den starken Zusammenhalt innerhalb der regionalen Unternehmerschaft.“, so JW-Bezirksvorsitzender Michael Svoboda.