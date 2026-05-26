FIW-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl durfte zahlreiche Unternehmerinnen aus dem Bezirk beim Netzwerktreffen in Seifried´s Weinstube in Oberstinkenbrunn begrüßen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand ein kompakter Überblick über die vielfältigen Angebote der Wirtschaftskammer Niederösterreich sowie von Frau in der Wirtschaft.

Die Teilnehmerinnen nutzten die Gelegenheit, sich über Serviceleistungen, Unterstützungsangebote und Vernetzungsmöglichkeiten zu informieren, die sie in ihrem unternehmerischen Alltag stärken können. Neben praxisnahen Informationen bot das Treffen vor allem Raum für persönlichen Austausch, neue Kontakte und das Knüpfen wertvoller Netzwerke in entspannter Atmosphäre.