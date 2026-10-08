Netzwerktreffen Melker Wirtschaft

Auf Einladung der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Melk trafen sich Unternehmerinnen und Unternehmer der Melker Wirtschaft zum persönlichen Austausch und zur stärkeren Vernetzung. Der Verein „Melker Wirtschaft“ zählt mehr als 50 Mitgliedsunternehmen und bildet damit eine wichtige Plattform für die Unternehmen in Melk.

Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger und Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer stellten die vielfältigen Services und Leistungen der Wirtschaftskammer vor. Ihre zentrale Botschaft an die Betriebe: „Die Bezirksstelle Melk ist gerne für die Unternehmen da und erste Anlaufstelle bei allen unternehmerischen Fragen.“

„Wir möchten den Betrieben rasch, persönlich und unkompliziert weiterhelfen. Wer eine Frage oder ein Anliegen hat, kann sich jederzeit an uns wenden“, betonten Karin Rosenberger und Andreas Hofbauer.

Im Anschluss stand das gegenseitige Kennenlernen im Mittelpunkt. In einer Vorstellungsrunde präsentierten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, knüpften neue Kontakte und sprachen aktuelle Themen und Herausforderungen aus ihrem betrieblichen Alltag an.

Auch Bürgermeister Patrick Strobl nutzte die Gelegenheit, über aktuelle Entwicklungen in der Stadt Melk zu berichten. Zugleich dankte er den Unternehmerinnen und Unternehmern für ihren täglichen Einsatz und ihren wichtigen Beitrag zum Wirtschaftsstandort.

Das Netzwerktreffen zeigte, wie wertvoll der direkte Austausch zwischen den Betrieben, der Wirtschaftskammer und der Stadtgemeinde ist. Persönliche Gespräche, neue Kontakte und kurze Wege schaffen eine gute Grundlage, um gemeinsame Anliegen aufzugreifen und die Melker Wirtschaft weiter zu stärken.

© WKNÖ Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger, Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer und Bürgermeister Patrick Strobl mit Unternehmerinnen und Unternehmern beim Netzwerktreffen der Melker Wirtschaft.