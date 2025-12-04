Netzwerktreffen mit Lesung von Andrea Löw

Das letzte Netzwerktreffen von Frau in der Wirtschaft Mistelbach in diesem Jahr bot den Teilnehmerinnen einen besonderen Programmpunkt:

Autorin Andrea Löw las aus ihrem neuen Buch „sattgeliebt“ – eine stimmungsvolle Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit.

Über 40 Unternehmerinnen aus dem Bezirk nutzten die Gelegenheit zu einem regen Austausch.

Ausblick: FIW-Bezirksvorsitzende Veronika Geyer kündigte an, dass auch 2026 wieder mehrere Impulsveranstaltungen geplant sind und diese in verschiedenen Teilen des Bezirks stattfinden werden.