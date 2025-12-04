Zum Inhalt springen
Gruppenbild
© Daniela Frank

Netzwerktreffen mit Lesung von Andrea Löw

Frau in der Wirtschaft (FIW) Mistelbach

Aktualisiert am 04.12.2025

Das letzte Netzwerktreffen von Frau in der Wirtschaft Mistelbach in diesem Jahr bot den Teilnehmerinnen einen besonderen Programmpunkt:
Autorin Andrea Löw las aus ihrem neuen Buch „sattgeliebt“ – eine stimmungsvolle Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit.

Über 40 Unternehmerinnen aus dem Bezirk nutzten die Gelegenheit zu einem regen Austausch.

Ausblick: FIW-Bezirksvorsitzende Veronika Geyer kündigte an, dass auch 2026 wieder mehrere Impulsveranstaltungen geplant sind und diese in verschiedenen Teilen des Bezirks stattfinden werden.

Gruppenfoto
© Daniela Frank V.l.n.r.: FiW-Bezirksvorsitzende Veronika Geyer, Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka, Autorin Andrea Löw, Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger, Landesinnungsmeisterin Anita Schmidt, ehemalige FIW-Bezirksvorsitzende Eva Helmer-Schneider.