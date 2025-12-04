Netzwerktreffen mit Lesung von Andrea Löw
Frau in der Wirtschaft (FIW) Mistelbach
Lesedauer: 1 Minute
Aktualisiert am 04.12.2025
Das letzte Netzwerktreffen von Frau in der Wirtschaft Mistelbach in diesem Jahr bot den Teilnehmerinnen einen besonderen Programmpunkt:
Autorin Andrea Löw las aus ihrem neuen Buch „sattgeliebt“ – eine stimmungsvolle Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit.
Über 40 Unternehmerinnen aus dem Bezirk nutzten die Gelegenheit zu einem regen Austausch.
Ausblick: FIW-Bezirksvorsitzende Veronika Geyer kündigte an, dass auch 2026 wieder mehrere Impulsveranstaltungen geplant sind und diese in verschiedenen Teilen des Bezirks stattfinden werden.