Neu am Stadtplatz: paperlatur eröffnet erstes Geschäft

Seit März bereichert die paperlatur am Stadtplatz die Shopwelt Klosterneuburgs. Nach dem bisherigen reinen Online-Konzept hat das Unternehmen Klosterneuburg als Standort für sein erstes stationäres Geschäft gewählt.

„Papeterie & Spielwaren für Kinder von 0 bis 12 Jahren“ ist der Schwerpunkt des Sortiments.

Im Mittelpunkt stehen bildschirmfreie Beschäftigungsmöglichkeiten für zu Hause und unterwegs, Kinderbücher mit zeitgemäßen Inhalten sowie Geschenkideen für Schultüte, Kindergeburtstag, Adventkalender & Co.. Ergänzt wird das Angebot durch Praktisches für den Familienalltag und geschmackvoll gestaltete Papeteriewaren.

Ein besonderes Highlight ist die Papeteriemarke Poldi Papier, die sogar in Klosterneuburg produziert wird. Darüber hinaus führt die paperlatur die bei Schulkindern beliebte Schreibwarenmarke Legami. WKNÖ-Außenstellenobmann Markus Fuchs und WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel besuchten Paperlatur Geschäftsführer Christian Blaschke-Ginsberg mit Urkunde und gratulierten für das großartige Angebot, welches nun auch zentral in Klosterneuburg zu finden.

Weitere Informationen unter: www.paperlatur.com