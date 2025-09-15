Neu im Gesundheitszentrum Schwechat

Im Gesundheitszentrum Schwechat bietet Beckenbodentrainerin Doris Kainz ein innovatives Training mit dem POWERchair an.

Das Gerät stärkt durch elektromagnetische Impulse die Beckenboden- und Tiefenmuskulatur – kontaktfrei, voll bekleidet und ohne Anstrengung. In nur 30 Minuten werden bis zu 15.000 Muskelkontraktionen erreicht, was Haltung, Rückenschmerzen und Inkontinenz nachhaltig verbessern kann. „Ein starker Beckenboden bringt Stabilität, Selbstvertrauen und neue Energie“, betont die Expertin.

Zur Eröffnung gratulierte auch Außenstellenleiter Mario Freiberger und wünschte viel Erfolg.