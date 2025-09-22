Neu in Wieselburg: Pfeiffer Interior Design

Namensgeber und Inhaber des neuen Einrichtungsstudios ist der diplomierten Interior Designer Michael Pfeiffer.

Sein Leistungsangebot reicht von der Beratung über die Planung bis zur Betreuung der kompletten Projektabwicklung, „wobei die Individuelle und persönliche Gestaltung der Wohn- und Geschäftsräume klar im Vordergrund steht,“ wie der Unternehmer betont.

Das betrifft sowohl die Neugestaltung bestehender Strukturen, als auch Raumkonzepte für neue Immobilien. „Mein Ziel ist es, Räume zu gestalten, die Individualität widerspiegeln und zugleich durch Komfort und Funktionalität überzeugen,“ bekräftigt Michael Pfeiffer.

www.pfeiffer-interior.at