Neuausrichtung der Unternehmensführung & 20jähriges Jubiläum

Bei Umweltdata GmbH wurde die Unternehmensführung neu aufgestellt: Mit 1. August übernahm Franziska Hochenegger die Geschäftsführung des Unternehmens. Der bisherige Geschäftsführer Günther Bronner legt seine Funktion mit diesem Stichtag zurück. Dem Unternehmen bleibt er jedoch weiterhin eng verbunden. „Als führender Spezialist für forstliche Fernerkundung und Stichprobeninventur verbinden wir wissenschaftliche Exzellenz, modernste Technologie und jahrzehntelange Erfahrung, um präzise Entscheidungsgrundlagen für eine nachhaltige und zukunftsfähige Waldbewirtschaftung zu schaffen. Wir bietet Dienstleistungen im Bereich der forstlichen Fernerkundung und Geodatenanalyse an, insbesondere zur Erfassung und Auswertung von Waldstrukturen mithilfe von LiDAR-, Satelliten- und GIS-Technologien“, so Geschäftsführerin Franziska Hochenegger.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens in Niederösterreich überbrachten WKNÖ-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Bürgermeister Paul Porteder und WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas ihre herzlichen Glückwünsche.