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Geschäftsführer Szabolcs Poór und Gesellschafter Szabolcs Joó.
© www.werbenauten.at

Neue Agentur in Markt Piesting: „Werbenauten“ 

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 07.10.2026

Die Online-Marketing-Agentur „Werbenauten“ bietet die Planung und Umsetzung sowie die laufende Betreuung von Online-Werbekampagnen (Google Ads, YouTube, Facebook & Instagram) inklusive Erfolgsmessung mit Google Analytics an. Webdesign ist eine zusätzliche Option für die Agentur-Kund:innnen. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Spezialisierung auf Kampagnen für österreichische Unternehmen am ungarischen Markt und für ungarische Unternehmen in Österreich.  Vor allem regionale Klein- und Mittelbetriebe in und um Wiener Neustadt sollen von messbarer, unkomplizierter Online-Werbung profitieren.

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Geschäftsführer Szabolcs Poór und Gesellschafter Szabolcs Joó.
© www.werbenauten.at V. l.: Geschäftsführer Szabolcs Poór und Gesellschafter Szabolcs Joó.