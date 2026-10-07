Neue Agentur in Markt Piesting: „Werbenauten“ 

Die Online-Marketing-Agentur „Werbenauten“ bietet die Planung und Umsetzung sowie die laufende Betreuung von Online-Werbekampagnen (Google Ads, YouTube, Facebook & Instagram) inklusive Erfolgsmessung mit Google Analytics an. Webdesign ist eine zusätzliche Option für die Agentur-Kund:innnen. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Spezialisierung auf Kampagnen für österreichische Unternehmen am ungarischen Markt und für ungarische Unternehmen in Österreich. Vor allem regionale Klein- und Mittelbetriebe in und um Wiener Neustadt sollen von messbarer, unkomplizierter Online-Werbung profitieren.

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