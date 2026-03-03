Neue Agentur: Kracht Media GmbH

Bereits 2023 starteten Tobi Hübl und Leon Köllnhofer mit „DLC - die Agentur“. Erste Projekte, Social-Media-Kampagnen und Videoproduktionen für regionale Auftraggeber legten den Grundstein. Drei Jahre später folgte heuer der nächste Schritt, nämlich die Gründung der Kracht Media GmbH (Walpersbach). Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf Kommunikation, Design und Bewegtbild, wobei auch viel Wert auf einen direkten und authentischen Zugang gelegt wird. Besonders für regionale Betriebe sieht die Agentur hier großes Potenzial.

