Neue Arbeitswelt in alten Hallen

Sieben Jahrzehnte stellte Familie Fürst Möbelstücke in den Hallen der Tischlerei Melk her. Nach der Verlagerung der Produktion nach Golling an der Erlauf wurde am Melker Areal ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die früheren Werkstätten wurden zur Bühne für Kunst und Kultur – und zum Experimentierfeld für moderne Arbeitswelten.



Lukas Fürst stieg 2018 ins Familienunternehmen ein und verfolgte von Beginn an eine Vision: Er wollte einen Ort schaffen, der Raum für Austausch und neue Formen der Zusammenarbeit bietet. 2023 wurde die Idee zur Realität, der WerkDrei Coworking Space wurde eröffnet. „Ein besonderer Vorteil ist, dass man eine Vielzahl an Perspektiven an einem Ort hat. Diese branchenübergreifende Vernetzung schafft echten Mehrwert“, betont Fürst. New Work wird aber noch weiter gedacht – und zwar mit Kinderkosmos Handwerk Melk, Familienquartier und dem ersten Green Hostel in Niederösterreich.

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