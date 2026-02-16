Neue Bauordnung sorgt für Ansturm bei 38. NÖ Baustudientagen

Zu einem regelrechten Ansturm kam es heuer bei der mittlerweile 38. Auflage der NÖ Baustudientage auf dem Gelände der NÖ BAUAkademie in Langenlois. Der Auslöser: Ein sechsstündiges Fachseminar zu den aktuellen drei Novellierungen der NÖ Bauordnung – als kostenloses Serviceangebot der Landesinnung Bau der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). Rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sorgten dafür, dass das Seminar vom ursprünglich geplanten Vortragssaal in die Halle des Lehrbauhofs verlegt werden musste. „Wir freuen uns, dass dieses kostenlose Serviceangebot von unseren Mitgliedern so gut angenommen wird“, betonte dazu Landesinnungsmeister Günther Lehner.

Startschuss für eigene Seminarreihe- in Summe 800 bis 900 Teilnehmer erwartet

Als Vortragende sowie zur Beantwortung der zahlreichen Fragen standen Uwe Reinsberger vom Amt der NÖ Landesregierung und der auf Fragen des Baurechts spezialisierte Rechtsanwalt Philipp Pallitsch zur Verfügung. Aufgrund des großen Interesses bietet die Landesinnung Bau NÖ für ihre Mitglieder nach dem Startschuss bei den Baustudientagen noch weitere Seminartermine in den WKNÖ-Bezirksstellen Mistelbach, Zwettl, Amstetten und Mödling, sowie einen zusätzlichen Termin für die Mitglieder der ARGE der Baugewerbe, die auch die Branchen des Baunebengewerbes umfasst, an. In Summe wird mit rund 800 bis 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Seminarreihe gerechnet.

Vorteile vor allem im Sanierungsbereich

NÖ Landesinnungsmeister Lehner erwartet durch die vorgenommenen Erleichterungen in der niederösterreichischen Bauordnung „mehr Schwung für unsere Bauwirtschaft. Vor allem im Sanierungsbereich gibt es Vereinfachungen, die Arbeiten zur Sicherung des Bestands, Umbauten und Erweiterungen künftig erleichtern.“

KI-Potenziale in der Bauwirtschaft

Einen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt der Baustudientage bildeten Möglichkeiten zum Einsatz von KI in der Bauwirtschaft. Diese bringe Vorteile für Planer ebenso wie für Bauherren, betont der Landesinnungsmeister. Insbesondere in der Planung und der Organisation werde KI im Bau bereits verstärkt genutzt. Aber: „Da gibt es sicher noch sehr viel Potenzial, uns die tägliche Arbeit zu erleichtern“, ist Lehner sicher.

© Paul Plutsch V.l.: Bau-Bundesinnungsmeister Robert Jägersberger, die Vortragenden Uwe Reinsberger und Philipp Pallitsch und Günther Lehner, der Landesinnungsmeister Bau NÖ, bei den 38. NÖ Baustudientagen

© Paul Plutsch Rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sorgten dafür, dass das Seminar vom ursprünglich geplanten Vortragssaal in die Halle des Lehrbauhofs verlegt werden musste.

