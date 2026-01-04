Neue Bezirksvertrauensperson für den Direktvertrieb in Zwettl vorgestellt

Helga Huber, Obfrau des Direktvertriebs, stellte kürzlich Claudia Zeibeck als neue Bezirksvertrauensperson für die Bezirke Zwettl und Horn vor. Mit ihrer neuen Funktion übernimmt Zeibeck eine zentrale Rolle in der regionalen Vernetzung und Interessenvertretung.

Im Rahmen des Treffens wurde gemeinsam mit Anne Blauensteiner, Obfrau der Wirtschaftskammer Zwettl, sowie Katharina Schwarzinger, Leiterin der Wirtschaftskammer Gmünd, die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit betont. Der Fokus lag dabei insbesondere auf dem Aufbau neuer Netzwerke und der Stärkung der regionalen Wirtschaft.

Anne Blauensteiner hob hervor: „Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, gemeinsame Wege zu gehen. Enge Zusammenarbeit und persönlicher Austausch bilden die Grundlage für eine starke regionale Wirtschaft.“