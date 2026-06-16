Neue Kanzlei „ck-law“ in Wiener Neustadt

„Recht anders“ – so lautet das Motto von Mag. Carina Koza, die nach einem Jus-Studium in Rekordzeit und fundierter Kanzleierfahrung den Schritt in die eigene Selbstständigkeit gewagt und in der Wiener Neustädter Pöckgasse ihre Rechtsanwaltskanzlei eröffnet hat. Mit einem innovativen Wohlfühlambiente in einer revitalisierten Altbau-Immobilie und einer Beratung konsequent auf Augenhöhe bricht die junge Anwältin bewusst mit starren Konventionen des Berufsstandes.

Dieser frische Wind begeistert auch die regionale Wirtschaftsvertretung. Frau in der Wirtschaft-Bezirksvorsitzende Daniela Reisner und Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Andreas List-Margreiter hießen die Neugründerin herzlich in der Unternehmergemeinschaft willkommen. Mit ihren fachlichen Schwerpunkten im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht – von der Start-up-Beratung bis zur Nachfolge in Familienbetrieben – versteht sich Koza ab sofort als moderne, konstante Begleiterin für die Betriebe in und rund um Wiener Neustadt.

© zVg Wiener Neustadts Frau in der Wirtschaft-Vorsitzende Daniela Reisner (re.) und Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Andreas List-Margreiter (li.) haben die engagierte Neugründerin Mag. Carina Koza in der Unternehmergemeinschaft willkommen geheißen.



