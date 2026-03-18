Neue Schneiderei in Eschenau
Eschenau
Lesedauer: 1 Minute
Einen Moment bitte. Ladevorgang läuft ...
0:00
Audio konnte nicht geladen werden. Erneut versuchen
0:00
0:00
Aktualisiert am 18.03.2026
Die junge Damenkleidermacherin Manjana Eigelsreiter eröffnete in Eschenau ihre neue Schneiderei und bietet dort ab sofort Änderungen und Maßanfertigungen an. WKNÖ‑Bezirksstellenobmann Markus Leopold gratulierte persönlich zur Geschäftseröffnung. Mit ihrem Fokus auf Nachhaltigkeit und sorgfältige Handarbeit möchte sie dazu beitragen, Kleidung länger nutzbar zu machen.