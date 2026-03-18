Neue Schneiderei in Eschenau

Die junge Damenkleidermacherin Manjana Eigelsreiter eröffnete in Eschenau ihre neue Schneiderei und bietet dort ab sofort Änderungen und Maßanfertigungen an. WKNÖ‑Bezirksstellenobmann Markus Leopold gratulierte persönlich zur Geschäftseröffnung. Mit ihrem Fokus auf Nachhaltigkeit und sorgfältige Handarbeit möchte sie dazu beitragen, Kleidung länger nutzbar zu machen.

© WKNÖ Manjana Eigelsreiter mit WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold