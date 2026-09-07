Neue Trafik KES bereichert Nahversorgung in Heidenreichstein

Seit Sommer 2026 führt Armenak Kes die neue Trafik KES in Heidenreichstein. Besonders praktisch ist die Lage direkt beim neuen SPAR-Markt: Der tägliche Lebensmitteleinkauf lässt sich dadurch unkompliziert mit einem Trafikbesuch verbinden. So entsteht für die Bevölkerung ein zusätzlicher Servicepunkt an einem gut erreichbaren Standort. Das breite Sortiment dieser Tabaktrafik umfasst neben Tabakwaren unter anderem Zeitungen und Zeitschriften, Lotto-Toto-Annahme, Lose sowie Billets, Geschenkpapier und ausgewählte Geschenkartikel.

Armenak Kes ist aus Tulln ins Waldviertel übersiedelt und betreibt die Trafik gemeinsam mit seinem Sohn Nico und seiner Mitarbeiterin Maria Hinterhöger mit viel Herzblut.

Die Leiterin der Bezirksstelle Gmünd der Wirtschaftskammer Niederösterreich Katharina Schwarzinger gratuliert Herrn Kes herzlich zur Neueröffnung und wünscht ihm, seinem Sohn und seiner Mitarbeiterin alles Gute, viel Erfolg und zahlreiche zufriedene Kundinnen und Kunden. „Mit seinem Engagement und seinem persönlichen Einsatz ist Herr Kes eine wertvolle Bereicherung für den Wirtschaftsstandort Heidenreichstein“, betont die Bezirksstellenleiterin.