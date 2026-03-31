Neue Werbeagentur KuK Digital in Mannersdorf am Leithagebirge

KuK Digital heißt die Werbeagentur von Marlene König-Kleinl. Ihr Angebot richtet sich vorrangig an Ein-Personen-Unternehmen und Kleinbetriebe und unterteilt sich in drei Kernleistungen: Webdesign, lokale Suchmaschinenoptimierung (SEO – Search Engine Optimizing) sowie Online Marketing & Newsletter.

Die Jungunternehmerin entwickelt Websites, kümmert sich um die Google(-Business)-Optimierung und bei Bedarf auch um die Sichtbarkeit in KI-Suchwerkzeugen wie ChatGPT. Online-Marketing und Newsletter runden das Betreuungsangebot ab.

Marlene König-Kleinl ist seit 2018 in diesem Bereich tätig, die Agentur KuK Digital gibt es seit Herbst 2025. Ihre Kunden kommen aus den verschiedensten Bereichen, von Therapeut:innen und Coaches über Handwerksbetriebe bis hin zu einem Weingut oder einer Musikschule. Alle Referenzen sowie das komplette Angebot auf kuk-digital.at.



