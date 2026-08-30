Neuer Baudienstleister in Klosterneuburg

Bmst. DI Fatih Kandönmez hat kürzlich sein Unternehmen CIBYRA e.U. in Klosterneuburg gegründet. Das Unternehmen ist auf Bauprojektmanagement und Bauplanung für Neu-, Zu- und Umbauprojekten sowie Sanierungen in Wohn- und Gewerbebau spezialisiert. Das Firmenmotto lautet: „Entwickeln, Planen und erfolgreich Realisieren“. Bauen ist eine komplexe Angelegenheit, vor allem für Laien. Gut, wenn man als Bauherr einen Profi an seiner Seite hat, der sich um die professionelle Planung und Realisierung Ihres Bauprojektes kümmert.

Weitere Infos unter www.cibyra.at